Ateşkesi kabul etmeyen Netanyahu’ya protesto

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İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası konusundaki anlaşmayı engellemesini protesto ederek yol kapattı. İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre Tel Aviv'in merkezindeki Ayalon otoyolunu trafiğe kapatan aileler, "Şimdi anlaşma istiyoruz", "Onları evlerine döndürün" pankartları taşıdı.

İsrail istihbarat servisi Mossad Direktörü David Barnea, önceki gün İsrailli esirlerin aileleriyle yaptığı görüşmede Hamas'la esir takası anlaşması şansının "düşük" olduğunu söylemişti. Barnea, 28 Ekim'de İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerine ilişkin "yeni çerçeveyi" görüştüğü Katar'ın başkenti Doha'dan dönmüştü. Öte yandan Filistin dostları Fransa'nın başkenti Paris'te futbol federasyonu binasını işgal etti.