Ateşkesin ardından petrol fiyatlarında sert düşüş

Petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik geniş kapsamlı bombardımanı askıya alması ve ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes ilan etmesinin ardından sert şekilde düştü.

Trump, Truth Social’da yaptığı paylaşımda, “İran’a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık bir süre için askıya almayı kabul ediyorum” dedi.

Salı gecesi yaptığı açıklamada ise, “Bu karşılıklı bir ATEŞKES olacak! Bunun nedeni, tüm askeri hedeflerimize zaten ulaşmış ve hatta bunları aşmış olmamız ve İran ile uzun vadeli KESİN bir barış anlaşması ile Orta Doğu’da BARIŞ konusunda oldukça ilerleme kaydetmiş olmamızdır” ifadelerini kullandı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, brent petrol vadeli işlemleri yüzde 16’dan fazla düşerek varil başına 90,78 dolara kadar geriledi.

ABD ham petrolü (WTI) vadeli işlemleri de yüzde 16 düşerek 94 doların biraz üzerinde işlem gördü.

Haberin ardından borsalar ise yükselişe geçti. S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 2 artarken, Dow Jones Sanayi Endeksi vadeli kontratları 900 puanın üzerinde sıçradı.