Ateşkeste ikinci aşama için görüşmeler başladı

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İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze’de ateşkes ve rehine takası anlaşması kapsamında 4 İsrailli esirin cenazesine karşılık 641 Filistinli mahkum serbest bırakılmasıyla anlaşmanın ilk aşaması sona erdi. Ateşkeste bir sonraki aşamanın akıbeti belirsizliğini korurken, Mısır, anlaşmanın sonraki aşamalarına ilişkin görüşmelerin Kahire’de başladığını duyurdu.

Açıklamada taraflar arasında yoğun görüşmelerin başladığı ve mevcut mutabakatın uygulanması yönündeki çabaların da sürdüğü kaydedildi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, daha fazla rehinenin serbest bırakılması karşılığında ateşkesin ilk aşamasını uzatmaya hazır olduklarını söyledi.

Ateşkesin bugün sona erecek 42 günlük ilk aşamasında bin 700’ün üzerinde Filistinli serbest bırakılırken, Gazze’deki 25’i sağ sekizi ölü olmak üzere 33 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı.