Ateşkesten mutabakata doğru: Suriye'de son durum ne?

Suriye'de geçici Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki 15 günlük ateşkesin ardından resmi olmayan kaynaklara göre yeni bir mutabakata varıldığı duyuruldu.

HTŞ'nin kontrolündeki Şam yönetimi ile SDG arasında 20 Ocak'ta 4 gün süreyle ateşkese varıldı. Ateşkese rağmen HTŞ ve beraberindeki güçler, Kürt mahallelerine ve SDG'ye yönelik saldırılarını sürdürdü. Kalıcı ateşkes için ABD, Erbil, SDG ve HTŞ arasında görüşmeler yapıldığı basına yansıdı.

SALDIRILAR VE ENTEGRASYON SÜRECİ

Rudaw'ın aktardığına göre, HTŞ ve SDG arasında yeni bir mutabakat sağlandı. Mutabakat kapsamında Suriye'de geçici yönetime bağlı İçişleri Bakanlığı’na bağlı polis ve iç güvenlik güçlerinin Kamışlı, Haseke ve diğer stratejik bölgelerin şehir merkezlerinde iç güvenliği sağlamak üzere konuşlandırılması kararlaştırıldı.

Buna karşılık SDG mensuplarının şehir merkezlerinin dışındaki köylerde ve halihazırda bulundukları konumlarda kalmaya devam edeceği belirtildi.

Haberde, mutabakatın askeri eylemlerin kesin olarak durdurulmasını içerdiği kaydedildi. Ayrıca, SDG bünyesindeki birimlerin Suriye devlet kurumlarına entegre edilmesi için gerekli prosedürlerin başlatılmasına karar verildiği ifade edildi. Söz konusu sürecin ayrıntılarının ise önümüzdeki süreçte kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Suriye basınının duyurduğu "yeni mutabakata varıldı" bilgisi ise henüz resmileşmedi. HTŞ ve SDG ile Rojava Özerk Yönetimi tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak taraflar iddiaları yalanlayan herhangi bir açıklama da yayımlamadı.

MAZLUM ABDİ BAŞKANLIĞINDAKİ HEYET ŞAM’DA

Yeni mutabakata varıldığına ilişkin haberler ise Rojava Özerk Yönetim’den üst düzey bir heyetin Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere Şam’da bulunduğu bir sırada gündeme geldi.

4 üst düzey kaynağa göre, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ve Rojava Özerk Yönetim Dış İlişkiler Dairesi Eşbaşkanı İlham Ahmed’in de aralarında bulunduğu heyet, askeri operasyonların durdurulması, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve daha önceki anlaşmaların takibi amacıyla Şam’da temaslarını sürdürüyor.

MUTABAKAT ÖNCESİNDE KRİTİK GÖRÜŞME

Mutabakatın duyurulmasından önce Colani, ABD Başkanı Donald Trump ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Colani, ayrıca, bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Görüşmede ise Ortadoğu'da gelişmelerin ele alınacağı ifade edildi.