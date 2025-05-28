Athena'ya vize engeli: İngiltere konseri iptal edildi

Müzik grubu Athena'nın İngiltere konseri vize engeli nedeniyle iptal edildi.

Edinilen bilgiye göre; Athena üyeleri cumratesi günü Londra'da düzenlenecek konser için İngiltere vizesine başvurdu. Ancak grup üyelerinin bazılarının vize talebi reddedildi.

Halk TV'nin aktardığına göre organizasyon şirketi, vize konusundaki sorun çözülemediği için konseri iptal etmek zorunda kaldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, vize için gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde iletildiğini ancak vize sürecinin henüz sonuçlanmadığı belirtilerek konserin iptal ediliği duyuruldu.