Athletic Bilbao - Real Madrid Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Ne Zaman? Arda Güler Oynayacak mı? İşte Muhtemel 11'ler

La Liga’da zirve yarışının kritik haftalarından biri yaklaşırken futbolseverler, Athletic Bilbao - Real Madrid maçıyla ilgili tüm detayları merak ediyor. Lider Barcelona'nın yalnızca bir puan gerisinde yer alan Real Madrid, yeniden zirveye oturmak için sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkıyor. Ev sahibi Athletic Bilbao ise güçlü rakibi karşısında taraftar desteğini arkasına alarak üç puan almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Athletic Bilbao - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Arda Güler oynayacak mı? İşte karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

ATHLETİC BİLBAO - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 15. haftasında oynanacak kritik mücadele, 3 Aralık Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, Athletic Bilbao’nun iç sahadaki en önemli kalesi olan San Mamés Stadyumu’nda oynanacak.

ATHLETİC BİLBAO - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev mücadele Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç şifresiz olmayıp yalnızca bu platformlardan takip edilebilecek.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Teknik direktör değişikliğinin ardından Real Madrid formasıyla daha fazla süre almaya başlayan milli futbolcu Arda Güler, bu sezon çıktığı 19 maçta toplam 1274 dakika forma giymiş durumda.

Ancak teknik direktör Xabi Alonso’nun Athletic Bilbao deplasmanında rotasyona gitmesi bekleniyor. Bu nedenle genç yıldızın maça yedek kulübesinde başlaması öngörülüyor.

ATHLETİC BİLBAO - REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Athletic Bilbao Muhtemel 11'i

Simon

Gorosabel

Laporte

Vivian

Berchiche

Ruiz de Galarreta

Jauregizar

Berenguer

Sanchez

N. Williams

Gomez

Real Madrid Muhtemel 11'i

Courtois

Alexander-Arnold

Militao

Rudiger

Carreras

Camavinga

Valverde

Tchouameni

Bellingham

Mbappe

Vinicius

MAÇ ÖNCESİ GENEL DURUM

Real Madrid, üst üste yaşadığı beraberliklerin ardından Barcelona’nın liderliği almasıyla birlikte sahaya daha agresif bir oyun planıyla çıkmayı hedefliyor. Athletic Bilbao ise ligde topladığı 20 puanla sekizinci sırada yer alıyor ve taraftarı önünde büyük maçlarda gösterdiği dirençle biliniyor.

Her iki ekip de sahaya güçlü kadrolarla çıkarken, maçın tempo düzeyi ve taktik savaşının oldukça dikkat çekmesi bekleniyor.

