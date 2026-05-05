Athletic Bilbao’da Edin Terzic dönemi

Athletic Bilbao, teknik direktörlük koltuğunu Edin Terzic’e emanet etti. İspanyol kulübü, Alman çalıştırıcıyla 30 Haziran 2028’e kadar sürecek bir anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Terzic’in önümüzdeki iki sezon boyunca A takımın başında olacağı belirtilirken, mevcut teknik direktör Ernesto Valverde ile sezon sonunda yolların ayrılacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞMIŞTI

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Borussia Dortmund’u çalıştıran Terzic, 2020-21 sezonunda geçici olarak görev aldığı Alman ekibiyle Almanya Kupası’nı kazanmıştı.

2022-2024 yılları arasında yeniden Dortmund’un başına geçen 41 yaşındaki teknik adam, takımıyla 2024’te UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükselme başarısı göstermişti.

Terzic, teknik direktörlük kariyeri öncesinde 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş’ta Slaven Bilic’in yardımcılığını yapmıştı.