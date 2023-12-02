Atık ilaçların insan sağlığına etkisi araştırılıyor

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde kurulan Akuatik Deney Hayvanları Araştırma Merkezi'nde (ADHAM), atık sular, arıtılmamış kanalizasyon suları ve endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan deşarjlarla sucul ortamlara karışan ilaçlar ve kişisel bakım ürünlerinin insan, hayvan ve çevreye olumsuz etkilerinin araştırılması için çalışma başlatıldı.



Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde geçen eylül ayında su canlıları üzerinde deneysel araştırmalar yürütmek üzere ADHAM açıldı. Türkiye'deki veteriner fakültelerinde bir ilk olan merkez, resmi çalışma izni alarak faaliyetlerine başladı. Merkezin genetik araştırmalarında, insan genomuyla yüzde 70 benzerlikler gösteren, insanlarda hastalıklara sebep olan genlerin yüzde 84'ünü taşıyan zebra balığı kullanılacak. Bilim insanlarına genetik değişiklikleri ve çevresel etkileri nesiller boyu izleme şansı veren, hızlı üreme ve gelişme yeteneği gösteren zebra balığı, ilaçların ve tedavilerin uzun vadeli etkilerini değerlendirmek için ideal ortam sağlayacak. İnsanlar tarafından bilinçsiz kullanılan ilaçlar, kişisel bakım ürünleri, parfüm ve kozmetiklerin etkilerinin, sucul ekosistem üzerindeki etkisini araştırmak ve hayvan, insan, çevreye etkilerini belirlemek için de çalışma başlatıldı.







