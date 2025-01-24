Atık pili topla, hediyeyi kap

Keçiören Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) arasında Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası başlatıldı.

Keçiören Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi arasında atık pillerin toplanması, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması konusunda imzalanan protokol kapsamında “Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası” başlatıldı. Kampanya ile gelecek nesillerin çevreye karşı duyarlılığını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, “Atık piller doğaya bırakıldığında toprağı ve yer altı sularını zehirliyor. Dolayısıyla doğada yer alan canlılar başta olmak üzere insana büyük zararlar veriyor. Okullarımız aracılığı ile çocuklarımızı küçük yaşta eğiterek, geri dönüşümün önemini onlara aktarmalıyız” dedi.

Keçiören Belediyesi öncülüğünde atık pillerin geri dönüştürülmesi ve sıfır atığa ulaşılması amacıyla düzenlenen kampanyaya ilçedeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullar katılabiliyor. Kampanya sürecinde 500 kilogram ve üzeri atık pil toplayan her okula futbol, basketbol ve voleybol topu ile badminton seti, düdük, atlama ipi ve kronometreden oluşan spor seti hediye edilecek. Son teslim tarihi 30 Nisan olan kampanya ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler, Keçiören Belediyesi Geri Dönüşüm danışma hattını arayarak bilgi alabilecek.