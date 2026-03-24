Atık saçan proje daha da büyüyecek

İlayda SORKU

Kastamonu Hanönü’nde senelerdir bölge halkının mücadele ettiği bakır madenine yeni tesisler eklenecek.

Gökırmak Nehri’ni kimyasal atıklarla zehirleyen Acacia Maden şirketinin pirit üretim, kırma-eleme ve XRT tesislerini kapsayan yeni projesi için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı.

654 milyon 822 bin 170 TL bedelli projeyle birlikte şirket, yılda milyonlarca ton atığın yeniden işleneceği yeni bir üretim hattı kuracak.

Proje dosyasına göre, yeni tesisle birlikte bakır zenginleştirme sürecinden çıkan atıklar yeniden işlenecek, yılda 2 milyon 350 bin ton atık tesise beslenecek. Yeni kurulacak kırma-eleme ve XRT tesisinin kapasitesi ise yıllık 1 milyon 250 bin ton olarak planlandı. Projeyle birlikte sahadaki toplam işlem hacmi ve kimyasal temas ciddi biçimde artacak.

NEHRE 610 METRE

Proje sahası, Kızılırmak Havzası içinde, kritik su varlıklarının hemen yanı başında yer alıyor. Mevsimsel dere yatakları doğrudan Gökırmak Nehri’ne bağlanırken planlanan pirit üretim tesisi nehre yalnızca 610 metre mesafede konumlandı.

NE OLMUŞTU?

Şirket daha önce, söz konusu madende gerçekleşen üç ayrı tahliye borusu patlamasıyla gündeme gelmişti. Bu patlamalar sonrası kimyasal atıkların toprağa ve Gökırmak üzerinden Kızılırmak’a karıştığı kamuoyuna yansıdı. Ancak şirkete yalnızca 14 günlük kapatma cezası verildi, kamu davası açılmadı. O dönem madene karşı mücadele yürüten bölge halkı, Bakanlığın “temiz” rapor verdiğini ancak yeterli numune alınmadığını ve bu durumun yargıya taşındığını ifade etmişti. Bölge halkı 2025 yılı boyunca madene karşı çeşitli açıklamalar ve eylemler gerçekleştirerek mücadeleyi sürdürmüştü. Halkın direnişiyle karşılaşan şirket, projeye karşı çıkan yaşam savunucularını ve Hanönü Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği’ni hedef alarak suç duyurusunda bulunmuştu. “Yanıltıcı bilgi yayma” ve “hakaret” suçlamalarıyla yapılan başvuru, Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlikle sonuçlanmıştı.