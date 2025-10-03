Atık su istasyonundaki 3 ölümde 'gaz' şüphesi

Antalya'da kanalizasyon terfi istasyonunda hayatını kaybeden Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) çalışanı 37 yaşındaki Fırat Çiçek ve 37 yaşındaki Emin Akyüz ile yardım için istasyona giren 33 yaşındaki Mahmut Yıldız'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, 3 kişinin hidrojen sülfür, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu ölüm ihtimalinin yüksekliği vurgulandı.

Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki ASAT terfi istasyonuna 14 Temmuz 2023'te arıza ve bakım için gelen işçiler Fırat Çiçek ile Emin Akyüz, istasyona indi.

Fenalaşan işçileri fark eden Mahmut Yıldız adlı kişi de istasyona indi. İşçiler Çiçek ile Akyüz ve Yıldız, yaşamlarını yitirdi.

İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan 3 kişinin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

İddianamede, tutuksuz sanıklar Hurma Atıksu Arıtma Tesisi Sorumlusu Ahmet G., Batı İşletme Şube Müdür Vekili Münevver A., personel sorumlusu Selahattin T. hakkında 'Taksirle birden çok kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU

İddianamede, Fırat Çiçek ve Emin Akyüz'ün kanalizasyon terfi pompa istasyonundaki tıkanıklığı gidermek için istasyona girdiği, sessiz kalmaları üzerine, olayı görüp yardım etmek isteyen Mahmut Yıldız'ın çukura inip hayatını kaybettiği anlatıldı.

Yaklaşık 7 metre derinliğinde, 6 metre civarı çapında, içerisinde 2 metre kadar lağım, su ve atık birikintisi bulunan çukura merdivenle inilebildiğinin tespitinin yer aldığı iddianamede, Adli Tıp Kurumu raporunda ölümlerin elektrik dışında travmatik bir tesirle olduğuna dair tıbbi delillerin bulunmadığı, elektrik akımının geçmesi sonucu olduğunun kabulü gerektiği şekilde rapor verildiği belirtildi.

İddianamede, elektrik bilirkişi raporunda ise ölümlerin elektrik kaçağından meydana gelme olasılığının çok düşük olduğunun belirlendiği ve hidrojen sülfür, karbonmonoksit zehirlenme sonucu ölüm ihtimalinin yüksekliği vurgulandı.

İddianamedeki raporda iş verenin asli kusurlu, ölenlerin tali kusurlu olduğu aktarıldı.

Savcılık tarafından atanan 5 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda, ölümlerin, hidrojen sülfür gazından meydana geldiği, elektrik kaynaklı olmadığı tespit edilip Ahmet G. ile Selahattin T.'nin olayda kusurlu olduğu, Münevver A.'nın kusurunun bulunmadığı kaydedildi.

Öte yandan 3 kişinin ölümüyle ilgili dava, ileriki günlerde görülecek.