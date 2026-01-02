Atık tankeri içinde Afgan uyruklu 32 göçmen alıkonuldu: Organizatör 4 kişi tutuklandı
Diyarbakır’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, atık tankeri içinde insanlık dışı koşullarda taşınan Afganistan uyruklu 32 göçmen alıkonuldu. Göçmen kaçakçılığını organize ettiği belirlenen 5 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 1 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, yasa dışı göçmen kaçaklığına yönelik çalışmaları kapsamında şüphe üzerine durdukları atık tankerinde arama yaptı.
Teknik cihazlarla yapılan kontrollerde, kötü şartlardaki gizli bölmelere yerleştirilen Afganistan uyruklu 32 göçmen alıkonuldu.
Uzun uğraşlar sonucu göçmenlerin tanker içerisinden çıkarılarak hava almaları sağlandı.
Göçmenlerin geri gönderme işlemleri başlatılırken, göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 5 organizatör gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörlerden 4'ü çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nden tutuklanırken, 1’i hakkında ise "ev hapsi" tedbiri uygulandı.