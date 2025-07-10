Atık tekstil malzemeleri alev alev yandı

Çorum’da tekstil atıklarının istiflendiği arsada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir apartmanın bitişiğinde bulunan arsadaki atık tekstil malzemelerinin tutuşması neticesinde yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını binalara sıçramadan söndürdü.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.