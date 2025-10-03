Atık toplama merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Tekirdağ Kapaklı’da belediyeye ait atık toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Duman ve kötü koku ilçe merkezine kadar yayıldı.
Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde atıkların toplandığı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Dün akşam saatlerinde Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde belediyeye ait atık toplama merkezindeki çöpler, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle çıkan duman ve kötü koku ilçe merkezine kadar ulaştı.
Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.