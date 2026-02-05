Atık zehri büyüyor

Manisa’da maden atıklarını kapsayan yeni bir proje gündeme geldi. Zorlu Grubu’na ait Meta Nikel Kobalt Madencilik, Gördes’teki nikel-kobalt maden sahasında oluşan atıkları işlemek amacıyla yeni bir tesis kurmak için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başlattı.

Meta Nikel Kobalt Madencilik A.Ş., maden işletmesinde oluşan atıklardan magnezyum sülfat ve kalsiyum sülfat üretmek amacıyla yeni bir tesis kurmak istedi. ÇED dosyasına göre tesis, maden ruhsat sahası içinde bulunan ve hâlihazırda boş olan yaklaşık 10 bin metrekarelik alana kurulacak. Proje sahasının tarım arazisi üzerinde yer aldığı belirtildi.

Raporda, tesisin saatte 120 ton atık işleyeceği ifade edildi. Yılda yaklaşık 960 bin ton maden atığının bu tesis kapsamında işleneceği aktarıldı.

SU TEHLİKEDE

Nikel madeni sahası, İzmir’e içme ve kullanma suyu sağlayan Gördes Barajı’nın uzun mesafeli koruma alanı bölgesinde yer alıyor. Proje dosyasında, geri kazanılan suyun üretim süreçlerinde yeniden kullanılacağı belirtildi.

Ancak ihtiyaç fazlası suyun deşarjı için izin alınabileceği de ifade edildi. Bu durum, çevresel etkilerin izin süreçlerine bırakıldığı ve ekosistem üzerindeki olası sonuçların belirsiz kaldığı eleştirilerine neden oldu.

RUHSATSIZ ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Gördes Nikel-Kobalt Madeni daha önce de tartışmaların odağında yer aldı. 2014 yılında üretime başlayan maden işletmesinin, ilerleyen yıllarda yaklaşık 6 yıl boyunca ruhsatsız çalıştırıldığı 2022 yılında ortaya çıkmıştı.

Maden işletmesine bölge halkı yıllar boyunca birçok kez tepki gösterdi. Maden ocağı ve sülfürik asit üretim tesisi için planlanan halkın katılımı toplantıları, tepkiler nedeniyle gerçekleştirilemedi. İtirazlara rağmen tesise 2018 yılında kapasite artışı izni verildi. Şirket aynı sahada sülfürik asit üretim tesisi kurmak için de onay aldı.