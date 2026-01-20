Atıklar Eber Gölü'nü zehirliyor: ''Halk sağlığına ciddi tehdit''

Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Ekrem Önder Çiftçi, Akarçay’da incelemelerde bulunarak, Eber Gölü’nü ve bölge halkını tehdit eden çevre kirliliğine dikkat çekti. Çiftçi, "Kimyasal ve kanalizasyon atıklarının olduğu su direkt Eber Gölü'ne akıyor. Bu kirli su Eber Gölü'nde sucul yaşamı yok etti, şu an suda hiçbir canlı yaşamıyor. Bir an önce Eber Gölü'nün girişine arıtma tesisinin yapılması gerekiyor. Bu tablo bir çevre sorunu değil, açık bir halk sağlığı sorunudur" dedi.

Eber Gölü Yaşasın Hareketi, Eber Gölü'nü ve bölge halkını tehdit eden kirliliği değerlendirmek amacıyla Akarçay bölgesinde incelemelerde bulundu. Hareket tarafından yapılan açıklamada, fabrika ve kanalizasyon atıklarının herhangi bir etkin arıtma sürecinden geçirilmeden Akarçay aracılığıyla Eber Gölü’ne akmaya devam ettiği belirtildi. İncelemelerde, bu kirliliğin göl ekosistemi üzerinde ciddi tahribata yol açtığı aktarıldı.

Açıklamada, kimyasal ve evsel atıkların yalnızca doğal yaşamı değil, insan sağlığını da doğrudan tehdit ettiği vurgulandı. Kirliliğin tarım alanlarını, yeraltı sularını ve bölge halkının yaşam koşullarını ciddi risk altına soktuğu kaydedildi.

‘AÇIK BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU’

Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Ekrem Önder Çiftçi, Eber Gölü’nün yalnızca kuraklıkla değil, yoğun kirlilikle de karşı karşıya olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İnanılmaz bir koku var. Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa, Çobanlar ilçelerinin kanalizasyonu, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların atıklarının Akarçay'a akmasından dolayı şu anda Eber Gölü'ne çok sağlıksız bir su akıyor. Kimyasal ve kanalizasyon atıklarının olduğu su direkt Eber Gölü'ne akıyor. Bu kirli su Eber Gölü'nde sucul yaşamı yok etti, şu an suda hiçbir canlı yaşamıyor. Bir an önce Eber Gölü'nün girişine arıtma tesisinin yapılması gerekiyor. Aksi halde bu pis suyla yaşamak mümkün değil. Eber Gölü sadece kurutulmuyor, zehirleniyor. Bu tablo bir çevre sorunu değil, açık bir halk sağlığı sorunudur. Akarçay üzerinden göle taşınan atıklar doğayı öldürürken insanı da hasta ediyor."

Açıklamada, denetimsizlik ve ihmalkârlığın kabul edilemez olduğu vurgulanarak, sorumluların acilen harekete geçmesi istendi.