Atıklar toplanıyor denizler korunuyor

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi 8 atık alım teknesiyle teknelerden atık yağ, sintine, pis su ve katık atık toplamaya devam ediyor. Bu kapsamda Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarındaki teknelerden sıvı ve katı atıkları toplayarak çevrenin ve denizlerin temiz kalmasını sağlıyor.

Kaptan Ender Hürriyetoğlu, “Çöplerimizin toplanması hem bizim için faydalı hem de denizlerimizin korunması için çok kıymetli. Önemli bir hizmet. Büyükşehir Belediyesi ekipleri her zaman yanımızda oluyor. İstediğimiz zaman gelerek çöplerimizi topluyorlar. Bizim için büyük bir kolaylık” diye konuştu.

Yat işletmecisi Barhan Kaptan, “2 senedir Göcek’te yat işletmeciliği yapıyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi bizim bile çıkamadığımız zamanlarda koylarda temizlik çalışması yapıyor. Denizlerimizi koruduğu, turizme destek olduğu için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim. Büyükşehrin canla başla çalışan bir kadrosu var. Her koyda faaliyetteler” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda görevli Çevre Mühendisi İkbal Ören, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip ilimizin masmavi denizlerini ve eşsiz koylarını korumak adına büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Gökova Körfezi ile Göcek-Dalaman koylarında görev yapan 8 atık alım teknemizin bakım ve hazırlıklarını tamamladık. 2025 yaz sezonuna hazırız. Geçtiğimiz yıl sadece bu bölgede 13 bine yakın tekneye hizmet verdik, yaklaşık 7 bin 500 ton pis suyu, 14 ton sintineyi, 6 ton atık yağı ve 650 ton katı atığı denizlerimize karışmadan topladık. Bu yıl da tertemiz koylarımızla misafirlerimizi karşılamaya hazırız” diye konuştu.

“VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”

Denizlerin korunmasının turizm açısından büyük bir önem taşıdığını belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’mız yalnızca ülkemizin değil, dünyanın en güzel denizlerine, koylarına ev sahipliği yapıyor. Bu güzellikleri gelecek kuşaklara bozulmadan bırakmak zorundayız. Büyükşehir Belediyesi olarak çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve etkili projeleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 8 atık alım teknemiz sayesinde denizlerimize zarar verecek her türlü kirliliğin önüne geçiyoruz” dedi.