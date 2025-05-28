Atıkları nehre döküyorlar

Hatay’ın Samandağ ilçesinde faaliyet gösteren taşocağı ve beton santralı, çevreye verdiği zarar nedeniyle kapatma kararı almasına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından projeye durdurma kararı verilmesine rağmen, yıllardır izinsiz faaliyette olan kaçak beton santrallarında arıtma tesisi olmadığı için atıklar kamyonlarla taşınarak mahalleye yakın Asi Nehri’ne ve verimli tarım arazilerine dökülüyor. Yaşam savunucuları, “Kaçak olduğu için arıtma tesisi yok. Mahkeme kararı birçok kez işlemi durdurdu ancak buna rağmen çalışmalar devam ediyor. Nehirde balık ölümleri bile arttı. Bizi ve çevreyi kirletiyorlar.” dedi.

NE RUHSAT VAR NE TESİS

Çöğürlü Mahalle Muhtarı Kıymet Doğru, kaçak beton santrallarından birinin Çöğürlü Mahallesi’nde, birinin de Atatürk Caddesi’nde olduğunu söyledi. Çöğürlü’deki kaçak beton santralının yaklaşık 25 yıldır faaliyette olduğunu anlatan Kıymet Doğru, BirGün’e şöyle konuştu:

“2000 yıllarında Asi Nehri kıyısında küçük bir taş ocağı açıldı. Zamanla araçlarını büyüttüler, kırma eleme sistemini genişlettiler. 2009 yıllarına kadar taşocağı olarak kaldı. 2010 yılında beton santralı kurdular. Bu santral ruhsatsızdı. O günden bugüne hâlâ ruhsat yok. Biz şikâyet ettik ve 2022 yılında MAPEG kapatma kararı verdi ancak kapatılmadı. 2024 yılında yine kapatma kararı verildi ve yine kapatılmadı.

Bu sürede Çöğürlü Mahallesi’ndeki beton santralı yetmezmiş gibi Samandağ’daki Atatürk Mahallesi’nde bir beton santralı daha kuruldu. Bu santral da ruhsat almadı. Ruhsat almamasına ve bizim onlarca şikâyetimize rağmen çalışmalar devam ediyor. Eylem yaptığımızda ise polis bizi dağıtmaya çalışıyor.”

Atatürk Caddesi’ndeki beton santralının arıtma tesisinin olmadığına dikkat çeken Doğru, şöyle devam etti:

“Ruhsatsız olduğu için arıtma tesisi yok. Beton kalıntıları çöp olduğu için ve arıtma tesisinden geçirilmesi gerekirken kamyonlarla taşınıyor. Tarım alanlarına, Asi Nehri’ne, neresi boş olursa oraya dökülüyor. Bu dökümü Belediye’den Bakanlığa tüm yetkililere bildirdik ancak çözüm bulunmuyor. Olan doğamıza oluyor. Biz Çöğürlü’deki santralın atıklarının Asi Nehri’ne döküldüğünü tespit ettikten sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bildirdik ve ceza yedi. Şimdi ek olarak bu mahallede de aynı sorunu yaşıyoruz. Asi Nehri’ndeki balık ölümleri bile arttı. Tarım alanları Asi Nehri’nden sulanıyor. Yetkililer bir an önce görevini yapsın ve doğamızı katletmesinler. Bu santrallar bir an önce çalışmalarını durdurmalı. Bu görevi kötüye kullanmaktan başka bir şey değildir.”