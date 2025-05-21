Atıl işgücü oranı zirvede

Cem OYVAT*

İşsizlik oranı düşüyor. Ancak atıl işgücü oranı, raporlandığı dönem olan 2014 sonrasının en yüksek seviyesine çıktı; mevsimsellikten arındırılmış veriye göre yüzde 28,5, arındırılmamış veriye göre yüzde 29,4 oldu. Bu oran, Covid dönemi seviyelerinin bile üzerinde

Peki bu ne anlama geliyor? Atıl işgücü oranını yukarı çeken unsurlar neler?

Atıl işgücü sadece işsizleri değil, iş aramayan ama çalışmak isteyenleri ve yarı zamanlı çalışıp, imkân bulduğunda tam zamanlı çalışmak isteyenleri de kapsıyor. İş arayan işsizleri değil daha büyük potansiyel işgücünü yansıtıyor. Bu anlamda, işsizlik oranına kıyasla Marksist yedek emek ordusunu iyi temsil ettiği söylenebilir.

Atıl işgücü oranının formülü şöyle: Atıl işgücü oranı= [(Zamana Bağlı Eksik İstihdam + İşsiz + Potansiyel İşgücü)/(İşgücü + Potansiyel İşgücü)]x100

Buradaki değişkenler de şöyle:

İşsiz: Çalışmayan, aktif iş arayan ve çalışmaya hazır olan.

Zamana bağlı eksik istihdam:

i) Haftada 40 saatten daha az çalışan ve

ii) daha fazla süre çalışmak istediğini belirten.

Potansiyel işgücü: Çalışmayan ama

i) iş arayan fakat kısa süre içerisinde çalışmaya başlayamayacak durumda olan, veya

ii) iş aramayan ama çalışmak isteyen ve çalışabilecek durumda olan.

Potansiyel işgücünün %97’sini, iş bulma ümidi olmayan veya diğer nedenlerle iş aramayan ancak çalışmak isteyen ve çalışabilecek durumda olanlar oluşturuyor.

Grafik 1, yıllara göre ilk çeyreklerdeki atıl işgücü oranları ve bu oranın bileşenlerini gösteriyor. Görüldüğü üzere, 2019 ve sonrasında atıl işgücü oranı hızla artmış ve 2025’te zirveye ulaşmış. Evet, işsizlik düşüyor. Ama halihazırda çalışmayan potansiyel işgücündeki artış işsizlikteki düşüşten fazla.

Demek ki, atıl işgücü oranındaki artışın birinci nedeni potansiyel işgücündeki artış.

İşgücümüzün yalnızca yüzde 34’ünü kadınlar oluştururken, potansiyel işgücümüzün yüzde 59’u kadınlardan oluşuyor. Yani meselenin bir de cinsiyet eşitsizlikleri boyutu var. Evet, son yıllarda kadınların okullaşma oranı erkekleri yakaladı ve hatta geçti. Ama bu durum hâlâ istihdama yeterince yansımadı. Çalışmak isteyen ve işgücüne katılamayan önemli bir kadın nüfus var ve bu nüfus büyüyor.

Pandemi sonrasında zamana bağlı eksik istihdamda da büyük bir artış oldu. 2019 ve 2025 ilk çeyrekleri arasında eksik istihdamın, işgücü ve potansiyel işgücü toplamına oranı yüzde 1,2'den yüzde 9'a yükseldi.

Tabii bu yükselişte yarı zamanlı çalışanların oranındaki artışın etkisi var. Haftalık 1–39 saat arası çalışanların oranı 2019 ilk çeyreğinde yüzde 23,9 iken, 2025’te yüzde 27,4’e çıktı. Yani atıl işgücü oranındaki artışın ikinci nedeni 40 saatin altında çalışanların oranındaki artış, yani yarı zamanlı istihdamın yaygınlaşması. 40 saatin altında çalışanların oranı kadınlar için hâlâ daha yüksek, ancak 2019 ve 2025 ilk çeyrekleri arasındaki artış 40 saatin altında çalışan erkek nüfustan kaynaklanıyor (Grafik 2).

Ama tek faktör yarı zamanlı çalışanların oranındaki artış değil. 40 saatin altında çalışanların artık çok daha büyük kısmı bu durumdan memnun değiller ve daha uzun çalışma arzusundalar. Haftada 1-39 saat çalışanlar arasında daha uzun çalışmak isteyenlerin oranı 2019 ilk çeyreğinde sadece yüzde 6 iken, 2025’te yüzde 41,2'ye çıktı. Bu da üçüncü nedeni oluşturuyor: Artık daha fazla kişi, mevcut çalışma süresinden memnun değil ve tam zamanlı iş arayışında.

Demek ki, atıl işgücü oranı düz bir işsizlik göstergesi değil. Bu oran, çalışanların yaşadığı geçim zorluklarından, hayat pahalılığından ve artan kiralardan doğrudan etkileniyor. Özellikle yarı zamanlı çalışanların durumunu yansıtan bir gösterge de aynı zamanda. Yarı zamanlı çalışanlar için hayat pahalılaştıkça, yarı zamanlı işler geçim sağlamakta yetersiz kalıyor ve çalışanlar daha uzun çalışma ihtiyacı hissediyor.

Özetle, resmi işsizlik oranındaki düşüş, işgücü piyasasının durumunu tam olarak yansıtmıyor. Bardağın boş tarafında giderek büyüyen bir atıl işgücü problemimiz var. Bu artışın ardında potansiyel işgücündeki belirgin yükseliş, yarı zamanlı istihdamdaki artış ve bu gruptaki çalışanların memnuniyetsizliğindeki ani yükseliş yer alıyor.

Mevcut ekonomik koşullar, hem işgücü potansiyelimizi tam olarak değerlendiremediğimizi, hem de çalışma koşullarını iyileştirmek için kat etmemiz gereken uzun bir yol olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

*Greenwich Üniversitesi