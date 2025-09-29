Atila Sertel hakkında gözaltı kararı

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, mevcutlu olarak ifade vermeye İzmir Adliyesi’ne götürüldüğünü açıkladı.

Sertel, gözaltı gerekçesiyle ilgili, "Eski rektör Fatma Seniha Nükhet Hotar’ın açtığı davalardan birinde ifade vermediğim gerekçesi ile gözaltı kararı çıkartılmış" ifadelerini kullandı.

"POLİS ARKADAŞLARLA İFADE VERECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milletvekilliği yaptığı döneme ait bir davada ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alındığını açıklayan Sertel, şu ifadeleri kullandı:

"Gözaltı kararının gerekçesi ortaya çıktı. Milletvekilliğim döneminde 9 Eylül Üniversitesi’nde Sayıştay’a yolsuzlukları ile ilgili bilgi, belge vermeyen, o dönemde öğretim üyelerine zulmeden, üniversiteyi siyasallaştıran eski rektör Fatma Seniha Nükhet Hotar’ın açtığı davalardan birinde ifade vermediğim gerekçesi ile gözaltı kararı çıkartılmış. Polis arkadaşlarımız ile İzmir Adliyesi’ne gidip ifade vereceğiz. Hayatım boyunca hep gerçekleri dile getirdim, bilerek, isteyerek kimseye hakaret etmedim. Eski Rektör yaşamının büyük bölümünü adliye koridorlarında geçiriyor. İstiyor ki bizde öyle olalım."