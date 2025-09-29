Atılacak olan adımları yedi maddede açıkladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, X (Twitter hesabında) paylaştığı 'pazar yazısı'nda Meclis'e taşınması beklenen süreç kapsamında hangi adımların atılacağını açıkladı.

Uçum, silah bırakmanın pratikte teyit edilmesine bağlı olarak geçiş sürecine dair rapor hazırlanmasında geniş bir mutabakatın olduğunu öne sürdü.

"Geçiş süreci hukukuna ilişkin TBMM adımları şöyle öngörülebilir" diyen Uçum, şu maddeleri sıraladı:

• Önce Komisyonda hukuk politikası öneren raporun hazırlanması.

• Raporun TBMM Başkanlığına sunulması.

• Rapora dayanılarak geçiş süreci kanununa ilişkin teklifin hazırlanması.

• Teklifin Meclis Başkanlığına sunulması.

• Teklifin yasalaştırma sürecine girmesi.

• TBMM’nin teklifi kanun olarak kabul etmesi.

• Kanunun, Cumhurbaşkanımız tarafından uygun bulunması halinde resmi gazetede yayınlanması.

• Uçum yazısının devamında geçiş sürecine dair yöntem ve kaygılara yer verdi. "Elbette geçiş süreci hukukuna ilişkin yasalaştırma yöntemine TBMM karar verecektir” ifadelerini kullandı.