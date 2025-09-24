Atılan emekçiler oylama istiyor

Ebru ÇELİK

Eskişehir’de bulunan Eti Gıda’da “küçülme” gerekçesiyle işten çıkarılan işçilerin mücadelesi yaklaşık iki aydır devam ediyor. İşçiler, Tekgıda-İş Sendikası Genel Sekreteri İbrahim Ören’in işverenle işbirliği yaptığı iddiasını gündeme getirerek sendikaya da tepki gösteriyor. Ören’in, “İşçilerin haklarını alarak ve isteyerek işten çıktığı” yönündeki açıklamasına karşı çıkan işçiler, BirGün’e yaptıkları değerlendirmede, Ören’in Tekgıda-İş genel başkan adaylığı yarışına hazırlandığını ve kendilerini yalnız bıraktığını ifade etti.

TİS MEMNUN ETMEMİŞTİ

İşçiler, Ören’in işverenden yana tavır aldığını söyleyerek süreci şöyle anlattı: “Ören, patronla işbirliği yapmak için toplu iş sözleşmesini yapıp gece vakti açıkladı. Sözleşmeye tepki gösterenleri ise bir gecede işten çıkarttırdı. Ardından patron ve şirket avukatıyla ilişkisi ortaya çıktı. Biz bu kişiye güvenmiyoruz. Eti Gıda, Tekgıda-İş için kritik bir fabrikadır. Ama sendika, işçiye göre değil işverene göre hareket ediyor. Çıkarılması gereken işçileri de sendika söyledi, ayak bağı olacak arkadaşlar hedef alındı. Küçülme bahane edilerek yolladılar bizi. Ancak şu an işçi alımı yapılıyor fabrika ve devam da edeceği söyleniliyor.”

4 Ağustos'ta işten çıkartılan ve 19 Eylül’de hukuki süreç başlatan işçi Murat Güler, “Genel Sekreter İbrahim Ören, patronumuz Ahmet Firuzhan Kanatlı ve fabrika avukatıyla anlaşarak işçilere karşı pazarlık yaptı. Fabrikada sürekli olarak iddialar konuşuluyor. Bizim talebimiz şeffaflık. Bu iddialar araştırılsın, güven oylaması yapılsın ve işçilere zarar veren uygulamalarla ilgili hesap sorulsun” dedi.

∗∗∗

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Genel Sekreter İbrahim Ören hakkında, mevcut Genel Başkan Mustafa Türkel ile gerçekleşen mesajlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İşten çıkarılan Güler'in suç duyurusunda Ören hakkında "rüşvet" iddiaları yer aldı. Güler, "Ören kendi çıkarları için hareket ediyor. Eskişehir şubesiyle ilgili işleri bir kişiye havale ettiği, bu kişinin de belediye çevresindeki bazı insanlara para vererek işleri çözdüğü iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundum. Sosyal medyada yayımlanan WhatsApp yazışmalarını delil olarak sunduk. Ayrıca, işten çıkarmalarda delege yakınlarının korunup diğer işçilerin mağdur edildiği konuşuluyor. Ben bu nedenle hukuki yollara başvurdum, ifade verdim ve soruşturma başlatıldı" diye konuştu.