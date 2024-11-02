Atılay Canel: “Zevkli ve çekişmeli maç oldu”



Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Kocaelispor’a 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel açıklamalarda bulundu. Canel, “İki takım da galibiyet için oynadı. Buraya kadar gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. İlk yarı heyecanlı, zevkli, çekişmeli maç oldu. Maçın geneli de böyleydi. İkinci yarı onların attığı golden sonra hemen golü bulmamız dengeyi sağladı. 90 artıda gol yememiz bizim için üzücüydü. Kocaelispor’a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.