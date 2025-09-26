Atilla Eren Apartmanı davası: 3 sanığın tahliyesine karar verildi

6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde yıkılan Atilla Eren Apartmanı'nda 219 kişi hayatını kaybetti.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, Atilla Eren Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin müteahhit Hikmet Günsay, Günsay'a ait şirketin imzaya yetkili müdürü Burak Günsay, müteahhit Ahmet Canbaz, Canbaz'ın şirket ortakları ve imzaya yetkili müdürleri Ersan Dalyan, Özen Şahutoğlu, yapı sahibi Anıl İnal, şantiye şefi Buket Günsay, yapı denetim şirketi sahibi Gökhan Tutar, statik proje ve uygulama denetçisi Mustafa Kahraman, kontrol elamanları Ali Kosalı ve Dilara Horuz Ekenel hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 3'ü tutuklu olmak üzere 11 sanık hakkında devam eden dava görüldü. Duruşmaya, tutuklu müteahhit Hikmet Günsay, yapı denetim şirketi sahibi Gökhan Tutar ve şantiye şefi Buket Günsay, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Dosyanın bilirkişide olduğu duruşmada mahkeme heyeti, eski savunmaların tekrarlanmasını istemedi. Sanıkların tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

"TUTUKLU SANIKLARIN SERBEST BIRAKILMASI KABUL EDİLEMEZ"

Müşteki avukatı Ecevit Alkan, tutuksuz sanıkların dahi tutuklanması gerekirken, tutuklu sanıkların serbest bırakılmasını kabul edilemez bulduğunu ifade ederek, "Dosya bilirkişideydi. Bilirkişi sonucu beklenmedi, tutuklu oldukları süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Bir müşteki mahkemeye 'bu karar vicdansızlık' diye bağırdı. Mahkeme heyeti de 'o da bize kalsın' dedi. Savcı tutukluluğun devamını istedi, heyet serbest bıraktı. Savcının tutukluluğa itiraz edeceğini düşünüyorum. Biz de itiraz edeceğiz" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Günsay’ın depremde yıkılan Akademi City davasındaki tutukluluğu devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Öz Burak İnşaat'ın müteahhidi Hikmet Günsay'ın sahibi olduğu Atilla Eren Apartmanı'nın 2018 yılında yapımına başlandı ve 2021 yılında anahtar teslimi yapıldı. Hatay'da yaptığı ve depremde yıkılan başka binaları da olan şirket, yapılarının reklamını, "En iyi teknoloji, en iyi malzeme" ve "Yaşlanılacak konut" ifadeleriyle pazarladı.

Yedi kat olarak tasarlanan Atilla Eren Apartmanı, tamamlandığında 14 katlıydı. İddianamede, binanın düşük beton kalitesinden statik hesaplara ve proje dışına çıkılmasına kadar birçok sorun bulunduğu, yapım kusurları nedeniyle binanın çöktüğü belirtildi.