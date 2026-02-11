Atilla Karaoğlan’ın hedefi Şampiyonlar Ligi

Atilla Karaoğlan, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlediği FIFA Kokart Töreni’nde açıklamalarda bulundu.

Dördüncü kez FIFA kokartı takmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Karaoğlan, hem saha hakemi hem de video yardımcı hakem (VAR) olarak görev yapacak olmanın kendisi için ayrı bir gurur olduğunu dile getirdi.

“GENÇ HAKEMLER GÜÇLÜ GELİYOR”

Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Karaoğlan, genç hakem jenerasyonunun güçlü bir şekilde yetiştiğini belirtti.

“Çok değerli hakem arkadaşlarımız yetişiyor. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu bu konuda büyük emek harcıyor. Genç kardeşlerimiz deneyim kazandıkça hem ligimizi taşıyacak hem de yurt dışında görev alacaklar.” ifadelerini kullandı.

“MAÇLARA KATKI SUNMAK İSTİYORUZ”

Hakem klasman sistemindeki değişikliklerin genç isimlerin Süper Lig’e daha hızlı yükselmesine olanak sağladığını söyleyen Karaoğlan, geçmişte bu sürecin çok daha zor olduğunu hatırlattı.

Topun oyunda kalma süresiyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini belirten deneyimli hakem, “Bu sadece hakeme bağlı değil, futbolculara ve tüm paydaşlara da iş düşüyor. UEFA’da ne yapıyorsak Türkiye’de de aynısını uyguluyoruz. Seyir zevki yüksek maçlara katkı sunmak istiyoruz.” dedi.

DÜNYA KUPASI VE BÜYÜK HAYAL

2026’da ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası’na da değinen Karaoğlan, Türk Milli Takımı’nın turnuvada yer almasını temenni etti.

“Önümüzdeki Dünya Kupaları’nda mutlaka bir Türk hakemin yer alacağına inanıyorum.” diyen Karaoğlan, kişisel hedefini ise net şekilde ortaya koydu:

“Şu anda UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde görev yapıyorum. Benim de hayalim, Halil Umut Meler gibi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde maç yönetmek. İnşallah bunu da başarırım.”

Türk hakemliğinin uluslararası organizasyonlarda daha fazla temsil edilmesi gerektiğini vurgulayan Karaoğlan, hedefinin en üst seviyede istikrarla görev yapmak olduğunu sözlerine ekledi.