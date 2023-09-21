Atilla Kart "AİHM'e CHP adına gitmem engellendi" demişti: CHP'den açıklama geldi

CHP'li Zeynel Emre, eski CHP Milletvekili Atilla Kart'ın "Mühürsüz oylar için AİHM'e CHP adına gitmem engellendi" sözlerine ilişkin, "İddia edildiğinin aksine her türlü hukuksal girişimde bulunduğumuz referandumun iptalinin CHP elindeymiş gibi gösterilmesi en basit ifadeyle çarpıtmadır" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, eski CHP Milletvekili Atilla Kart'ın "Referandumdaki mühürsüz oylar için AİHM'e CHP adına gitmem engellendi" sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emre, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 04/07/2017 tarihinde başvuru yapılmıştır. Başvuru AİHM tarafından 48818/17 numaralı dosya ile incelenmiştir. AİHM 21 Kasım 2017 tarihinde başvuruyu reddetmiştir" dedi.

"AİHM, başvuruyu reddederken mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılması kararının haklı olduğunu ifade etmemiştir" diyen Emre, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçimlere ilişkin temel ilkemiz, halk iradesinin adil ve tarafsız şekilde tecelli etmesidir ki bunun için kanıtlayabildiğimiz her türlü hukuksuz gelişmeye karşı yasal haklar zamanında kullanılmıştır" ifadelerini kullandı.

Emre, "İddia edildiğinin aksine her türlü hukuksal girişimde bulunduğumuz referandumun iptalinin CHP elindeymiş gibi gösterilmesi en basit ifadeyle çarpıtmadır" dedi.

“Mühürsüz referandum”la ilgili her türlü hukuki girişim dönemin Parti yöneticilerimiz tarafından yapılmıştı!



2017 yılında gerçekleştirilen ve ülkemizin başta ekonomik ve hukuksal olmak üzere tarihinin en kötü dönemlerini yaşamasına sebebiyet veren ve hala ciddi şaibeleri… — Zeynel Emre (@ZeynelEmre_) September 20, 2023

Zeynel Emre'nin açıklamalar şöyle:

“Mühürsüz referandum”la ilgili her türlü hukuki girişim dönemin Parti yöneticilerimiz tarafından yapılmıştı!

2017 yılında gerçekleştirilen ve ülkemizin başta ekonomik ve hukuksal olmak üzere tarihinin en kötü dönemlerini yaşamasına sebebiyet veren ve hala ciddi şaibeleri barındıran anayasa referandumu oylamasına ilişkin son günlerde Partimiz öznelinde eksik ve yanlış bir tartışma yürütülmektedir. Bu tartışmaların seçim sonrası Partimize yönelik iktidar eksenli yıpratma boyutundaki saldırılara fırsat vermesinin önüne geçmek amacıyla kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

*16 Nisan 2017 günü gerçekleşen Halkoylamasında, sandık kurulu üyelerimize ve müşahitlerimize yapmaları gereken işlemlere ilişkin kısa mesajlar gün boyunca Partimiz tarafından gönderilmiştir. Bu mesajlar arasında, oy pusulası ve oy zarflarının sandık kurulu mührü ile mühürlenmesi gerektiği uyarısı da bulunmaktadır.

*Partimize, gün içerisinde çok sayıda sandık kurulunun oy pusulalarını ve oy zarflarını mühürlemediğine ilişkin şikayetler bildirilmiştir. Bu durum karşısında, sandık kurulu üyelerimize ve müşahitlerimize mühürsüz oy pusulası ve zarflarla kaç seçmenin oy kullandığının tutanak defterine geçirilmesi gerektiği konusunda ayrıca mesaj atılmıştır.

*Yüksek Seçim Kurulu’nun mühürsüz oy pusulaları ve zarflarının geçerli olduğuna dair yanlış kararının çıkması üzerine de sandık kurulu üyelerimiz ve müşahitlerimiz bu durumdan haberdar edilmiş ve yine mühürsüz oy pusulası ve zarflarla kaç seçmenin oy kullanıldığının tutanak defterine geçirilmesi istenmiştir.

*Ardından Yüksek Seçim Kurulu’na 18/04/2017 tarihinde halkoylamasının iptali istemli başvuru yapılmıştır. Bu başvuruda seçim takvimi boyunca yapılan usulsüzlükler ve gizli oy ilkesinin ihlali yanında mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılması konularının tümüne değinilmiştir.

*YSK 19/04/2017 tarihli, 573 sayılı kararı ile başvurumuzu reddetmiştir.

*Bunun üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 04/07/2017 tarihinde başvuru yapılmıştır. Başvuru AİHM tarafından 48818/17 numaralı dosya ile incelenmiştir. AİHM 21 Kasım 2017 tarihinde başvuruyu reddetmiştir. AİHM’in kararı, https://hudoc.echr.coe.int/#{%22itemid%22:[%22001-179280%22]} linkinde bulunmaktadır. Bu kararda YSK kararının doğru olduğu yönünde bir görüş belirtilmemiştir. Başka bir ifadeyle AİHM, başvuruyu reddederken mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılması kararının haklı olduğunu ifade etmemiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçimlere ilişkin temel ilkemiz, halk iradesinin adil ve tarafsız şekilde tecelli etmesidir ki bunun için kanıtlayabildiğimiz her türlü hukuksuz gelişmeye karşı yasal haklar zamanında kullanılmıştır. İç hukuk mekanizmasının iktidarın güdümüne girmesinden kaynaklı uluslararası düzeyde de girişimlerimiz yapılmıştır. İddia edildiğinin aksine her türlü hukuksal girişimde bulunduğumuz referandumun iptalinin CHP elindeymiş gibi gösterilmesi en basit ifadeyle çarpıtmadır."