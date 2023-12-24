Atilla Taş'ın tutuklanmasına yol açan kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta barda karıştığı olay sonrası polise mukavemetten tutuklanan şarkıcı Atilla Taş‘ın, yaşadığı olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da Şarkıcı Atilla Taş'ın, bir eğlence mekanından eşi ile dışarı çıkarıldıktan sonra işletmecilerle kavga ettikleri ve polise saldırdıkları iddia edilen olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre; Beşiktaş Köyiçi’nde bir barda gece saatlerinde eşi Meltem Taş ile birlikte eğlenen şarkıcı Atilla Taş iddiaya göre aşırı sarhoş olup çevresine rahatsızlık vermiş, bunun üzerine eşiyle birlikte dışarı çıkarılmıştı.

Bunun üzerine Taş, işletmeciler ile kavga etmesi üzerine olay yerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelmişti.

Olaya müdahale eden polis ekiplerine de fiziki temasta bulunarak hakaret, tehdit ve küfür ettiği iddia edilen Atilla ve Meltem Taş gözaltına alınmıştı.

Atilla ve Meltem Taş emniyetteki işlemlerinin ardından "polise mukavemet”, “darp” ve “hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilmişti.

Atilla Taş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Meltem Taş'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.