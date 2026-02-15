Atina'da gökyüzü sarıya boyandı: Meteoroloji'den uyarı

Yunanistan’ın başkenti Atina'da gökyüzü Afrika tozu etkisiyle sarıya büründü.

Lodos etkisine giren Atina’da gökyüzü Afrika’dan gelen tozun etkisiyle renk değiştirdi.

Gökyüzü sarıya dönerken, kronik solunum sıkıntısı yaşayanlar için nefes almak zorlaştı.

Toz nedeniyle, Akropolis tapınağının dahi görünürlüğü azaldı.

Yunanistan’ın güney bölgelerinde yoğun olarak etkili olan Afrika tozu, Atina’nın yanı sıra Mora Yarımadası, Kiklad Adaları, Eğriboz Adası’nda da etkili oldu.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 'toz taşınımı' için uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, "Marmara ve Ege'de toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.