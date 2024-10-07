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Atina'da İsrail'in saldırdığı Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Ajans Haberleri
  • 07.10.2024 23:45
  • Giriş: 07.10.2024 23:45
  • Güncelleme: 07.10.2024 23:45
Kaynak: AA
Atina'da İsrail'in saldırdığı Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Atina'daki Eleftheria Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, "Filistin'e özgürlük" sloganlarıyla önce ABD'nin Atina Büyükelçiliğine ardından da İsrail'in Atina Büyükelçiliğine yürüdü.

Katılımcılar, İsrail'in, saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a da destek sloganları atarak İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sona erdirmesini istedi.

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