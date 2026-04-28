Atina'da silahlı saldırı: 5 yaralı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen silahlı saldırılarda 5 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi olarak belirlenen 89 yaşındaki bir kişinin arandığı bildirildi.

Yunanistan devlet televizyonunun haberine göre, başkent Atina'da bugün bir dizi silahlı saldırı meydana geldi. Şehrin farklı noktalarında gerçekleştiği belirtilen saldırılarda toplam 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yunanistan polisinin olay yerlerinde güvenlik önlemi aldığı ve saldırıların şüphelisi olduğu tespit edilen 89 yaşındaki bir erkeğin yakalanması için arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.