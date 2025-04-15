Atina'da taksiciler 24 saatlik grevde

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bugün taksiciler 24 saatlik greve gitti.

Attiki Bölgesi Taksiciler Sendikası'nın (SATA) çağrısıyla yapılan 24 saatlik grev kapsamında taksiciler, bu sabah yerel saatle 06.00'dan itibaren çalışmayı durdurdu.

Taksiciler, otobüsler için ayrılmış özel şeritlerden taksilerin de faydalanabilmesini talep ediyor.

SATA, taksilerin de otobüsler için ayrılmış özel şeritlerden istifade etmesi halinde taksi kullanımının artacağını, trafikteki yoğunluğun azalacağını, taksilerin yolcu indirip bindirmek amacıyla sağ şeride ani giriş çıkış yapmak zorunda kalmaması nedeniyle trafik kazalarının da azalacağını savunuyor.

Grev, yarın yerel saatle 06.00'ya kadar devam edecek.