Atina'da taksiciler 48 saatlik grevde
Yunanistan’ın başkenti Atina’da taksiciler, vergilerin düşürülmesi ve dijital ulaşım uygulamalarının kaldırılması talebiyle 48 saatlik greve gitti. Attiki Bölgesi Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla başlatılan grev bugün sabah 06.00’da başladı ve cuma sabahına kadar sürecek.
Kaynak: AA
Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, vergilerin indirilmesi, rakip dijital uygulamaların kaldırılması talepleriyle 48 saatlik grev başlattı.
Attiki Bölgesi Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla, Atina'nın da içinde bulunduğu bölgedeki taksiciler grev kararı aldı.
Bugün 06.00'da başlayan cuma 06.00'ya kadar sürecek grev nedeniyle bölgede hiçbir taksi hizmet vermeyecek.
Taksiciler, vergilerin indirilmesi, otobüsler için ayrılan şeritten taksilerin de faydalanması, taksilere rakip konumdaki dijital uygulamaların kaldırılması gibi taleplerde bulunuyor.