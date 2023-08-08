Atina'da taraftarlar arasında çatışma: 1 kişi öldü, 98 kişi gözaltına alındı

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki AEK-Dinamo Zagreb maçının müsabaka öncesi çıkan olaylar sebebiyle ertelenmesi bekleniyor. Karşılaşma öncesi taraftarlar arasında çıkan çatışmada 1 taraftar öldü, 8 taraftar yaralandı.

Atina'da AEK-Dinamo Zagreb maçı öncesinde çıkan olaylarda bir taraftar hayatını kaybetti, 8 taraftar ise yaralandı.

NTV Spor'un aktardığına göre Yunan polisinin çıkan olaylar sonrası toplam 98 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda bu akşam oynanacak olan AEK- Dinamo Zagreb karşılaşması öncesinde çıkan olaylar sebebiyle maçın ertelenmesi gündeme geldi.

Ancak UEFA'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.