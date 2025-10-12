Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Atina'da Tarım Bakanlığı şubesine bombalı saldırı

Yunanistan’ın başkenti Atina'da, Tarım ve Kalkınma Bakanlığına bağlı bir birimin bulunduğu binaya piknik tüplerinden yapılan bomba ile saldırı düzenlendi.

Avrupa
  • 12.10.2025 00:26
  • Giriş: 12.10.2025 00:26
  • Güncelleme: 12.10.2025 00:27
Kaynak: AA
Atina'da Tarım Bakanlığı şubesine bombalı saldırı

Atina'da Tarım Bakanlığı şubesine bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, saldırı Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü binasının önünde meydana geldi.

İlk belirlemelere göre, binanın önüne bırakılan düzeneklerin patlaması sonucu dış cephede ufak çaplı hasar oluştu.

Olay yerine sevk edilen bomba imha ekipleri (ΤΕΕΜ) inceleme başlatırken, yetkililer patlamada yaralanan olmadığını açıkladı.

BirGün'e Abone Ol