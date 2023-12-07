Atina'ya resmi ziyaret: Erdoğan'dan ikili ilişkilerde yeni dönem vurgusu

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir takım resmi ziyaretlerde bulunmak üzere özel uçakla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti. Yunan mevkidaşı Katerina Sakellaropoulou ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında konuşan Erdoğan, "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında Atina’ya gitti.

Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 09.45'te başkent Atina'ya hareket etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da heyette yer aldı.

Erdoğan ziyareti kapsamında önce Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile görüştü.

Yunan mevkidaşı Katerina Sakellaropoulou ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında konuşan Erdoğan, "Geniş bir heyetle buradayız. Bakanlarımız birbirleriyle gayet anlamlı görüşmeler yapacak. Hedef, aramızdaki 5.5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bu konuda, hangi alanlarda ne gibi adımlar atacağız bunları görüşeceğiz."

Sakellaropoulou ise Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "İki ülkenin mevcut ortak pozitif siyasi iradeyi her zamankinden fazla geliştirmesi elzemdir. Çeşitli hususlarda farklı yaklaşımların var olduğunun bilincindeyiz. Fakat bu bilinçle ortak çalışmak, iş birliğini yürütmek bölgedeki barış ve refahı koruyup daha ileriye götürecektir” ifadelerine yer verdi.

Fotoğraf: AA

BASINA KAPALI GÖRÜŞME

Erdoğan, Sakellaropoulou görüşmesinin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmeye başladı.

Atina'da Başbakanlık binasındaki görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor. Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Fotoğraf: AA

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, 23 Mayıs 2022 tarihinde Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in yaptığı ABD gezisinde "F-16'ları Türkiye'ye satmayın" dediğini söyleyerek, ''Artık benim için Miçotakis diye biri yok" demişti.

Erdoğan, "Biz bu yıl (Yunanistan) Stratejik Konsey Toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis ( Yunanistan Başbakanı) diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi yapmayı asla kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak, şahsiyetli, onurlu siyasetçiler ile yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün. F-16'lar konusunda öyle zannediyorum ki Amerika, herhalde Miçotakis'in ağzına bakarak kararını vermeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.