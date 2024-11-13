Atış eğitim alanında kaza: Özel harekat polisi hayatını kaybetti

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Dersim'de atış eğitim alanında meydana gelen kazada polis Yiğit Can Yiğit'in yaşamını yitirdiğini bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, kentte Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosuna kayıtlı Yiğit'in atış eğitim alanında gerçekleşen kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Yiğit'in, Adana'nın Ceyhan ilçesi Isırganlı Mahallesi'ndeki aile evine giden Kaymakam Ramazan Kurtyemez ve diğer ilgililer, anne Meryem ve baba Mehmet Yiğit'e ölüm haberini verdi.

Ailenin evine ve mahallenin girişine Türk bayrakları asıldı.

Yiğit'in cenazesinin yarın Isırganlı Mahalle Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş da hayatını kaybeden Yiğit Can Yiğit için bir taziye mesajı yayımladı.