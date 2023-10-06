Atış poligonu mevkiindeki yangın kontrol altına alındı

Aydın’ın Efeler ilçesindeki atış poligonu mevkiindeki yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Pınardere Mahallesi’ndeki atış poligonu mevkiindeki dağlık arazide yangın çıktı.

Yapılan ihbarın ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Karadan itfaiye ekiplerinin, havadan da yangın söndürme helikopterinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.