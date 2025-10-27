Atış Yapı mağdurları yine eylemdeydi: 3 bin 500’e yakın aile mağdur edildi

HABER MERKEZİ

Bursa'da Atış Yapı mağdurları, Carrefour önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını mağdurlar adına Sadiye Dinç okudu.

Dinç, "Bizler lüks değil, sadece başımızı sokacak bir yuva hayali kurduk. Ancak Atış Yapı tarafından yalanlarla pazarlanan projelerle dolandırıldık. Hayallerimiz elimizden alındı" dedi. Sadiye Dinç, Bursa merkezli Atış Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve iştirakleri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, şirket yöneticilerinin nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanmasının ardından TMSF'nin kayyum olarak atanmasının, binlerce aile için yeni bir umut olduğunu söyledi.

Carrefour, Downtown, Babylon 1-3, Smart 1-5 gibi 10 dev projede 3 bin 500'e yakın ailenin mağdur edildiğini belirten Dinç, "Bize maketler gösterdiler, güven verdiler, biz de yılların birikimini verdik. Şimdi ne evimiz ne de paramız kaldı" diye konuştu.

KARANLIK SÜRECİN SONU, ADALETİN IŞIĞIYLA AYDINLANMALIDIR

Yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

“TMSF, devir süreçlerinde yaşanan şaibeleri, yetkisiz satışları ve fon akışlarını en şeffaf şekilde incelemeli; özellikle şirketin eski yönetimi, mevcut ortaklar ve ticari ilişkiler arasında ortaya çıkan hukuki riskleri tamamen ortadan kaldırmalıdır. Bizler, hakkımızın yeni ortaklık yapıları, yargı süreçleri veya şüpheli devirler arasında yok olmamasını istiyoruz. TMSF, mağduriyetimizin nihai çözümünün teminatı olmalıdır.

Bizler, bölgemizi ve ülkemizi temsil etmeleri için sandıkta görev verdiğimiz milletvekillerine de sesleniyoruz: sayın milletvekilleri, Bölgenizin en büyük mağduriyetlerinden biri yaşanırken, sessizliğiniz vicdanımızı yaralamaktadır. Sizler, sadece yasama görevini üstlenen kişiler değil, aynı zamanda vatandaşın sesi, nefesi ve en büyük güvencesi olmakla yükümlüsünüz.

Göreviniz, sermayenin değil, ezilen ve mağdur edilen halkın temsilcisi olmaktır. Sizleri, koltuklarınızdan kalkıp sahaya inmeye, bu mağdurların çığlığına kulak vermeye ve adaletin tecellisi için aktif rol oynamaya davet ediyoruz! Sessizliğiniz, acımızı katlamaktadır.

Bugün, elimizde kalan tek şey büyük bir serzeniş ve adalet talebidir. Sesimizi duyan herkese, özellikle de devletimizin ilgili kurumlarına, yargı mensuplarına ve kamu vicdanına sesleniyoruz: Bu karanlık sürecin sonu, adaletin ışığıyla aydınlanmalıdır. Binlerce mağdurun feryadına kulak verin!”