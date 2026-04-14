Atl. Madrid - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Atl. Madrid - Barcelona maçı saat kaçta başlayacak? Barcelona’nın muhtemel ilk 11’inde kimler yer alıyor? Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi hangi kanalda yayınlanacak? Tüm yanıtlar haberimizde.
UEFA Şampiyonlar Ligi 25/26 Playoff Çeyrek Final heyecanında Atl. Madrid ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Futbolseverler Atl. Madrid - Barcelona maçı saat kaçta ve Atl. Madrid - Barcelona hangi kanalda sorularına yanıt arıyor.
Dev mücadele 14 Nisan saat 22:00'de oynanacak ve Tabii Spor ekranlarında canlı ve şifreli yayınlanacak.
MAÇ BİLGİLERİ
|Organizasyon
|UEFA Şampiyonlar Ligi 25/26 Playoff Çeyrek Final
|Tarih
|14 Nisan
|Saat
|22:00
|Stadyum
|Riyadh Air Metropolitano
|Hakem
|Clement Turpin
|Yayın
|Tabii Spor (canlı ve şifreli)
MUHTEMEL 11'LER
Atl. Madrid (4-4-2)
Kaleci: J. Musso
Defans: M. Ruggeri, D. Hancko, R. Le Normand, N. Molina
Orta Saha: A. Lookman, Koke, M. Llorente, G. Simeone
Forvet: J. Alvarez, A. Griezmann
Barcelona (4-2-3-1)
Kaleci: J. Pons
Defans: J. Cancelo, G. Martin, P. Paredes, J. Kounde
Orta Saha: P. Gonzalez, E. Garcia
Hücum Hattı: M. Rashford, D. Olmo, L. Yamal
Forvet: R. Lewandowski
