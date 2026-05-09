Atl. Madrid - Celta Vigo maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Atl. Madrid - Celta Vigo maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? LaLiga 25/26 sezonu 35. haftasında Atl. Madrid ile Celta Vigo, 9 Mayıs’ta önemli puan mücadelesi için karşı karşıya gelecek. S Sport 1’de canlı ve şifreli yayınlanacak maçın saati, hakemi, stadyumu ve puan durumu detayları haberimizde.

ATL. MADRİD - CELTA VİGO MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

LaLiga 25/26 sezonunda 35. hafta heyecanı Atl. Madrid - Celta Vigo karşılaşmasıyla devam ediyor. Üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Atl. Madrid sahasında kazanarak yerini sağlamlaştırmak, Celta Vigo ise zorlu deplasmandan puanla dönmek istiyor.

ATL. MADRİD - CELTA VİGO MAÇI SAAT KAÇTA?

Atl. Madrid - Celta Vigo maçı 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 19:30’da başlayacak. Karşılaşma, Riyadh Air Metropolitano’da oynanacak.

ATL. MADRİD - CELTA VİGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Atl. Madrid - Celta Vigo maçı S Sport 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. LaLiga takipçileri mücadeleyi S Sport 1 üzerinden izleyebilecek.

ATL. MADRİD VE CELTA VİGO PUAN DURUMU

Atl. Madrid - Celta Vigo maçı öncesinde iki takımın LaLiga puan tablosundaki konumu dikkat çekiyor. Atl. Madrid 34 maçta topladığı 63 puanla 4. sırada yer alırken, Celta Vigo 34 maç sonunda 47 puanla 6. sırada bulunuyor.

Sıra Takım O G B M P 4 Atl. Madrid 34 19 6 9 63 6 Celta Vigo 34 12 11 11 47

MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

Atl. Madrid, iç sahada oynayacağı bu karşılaşmada galibiyet alarak üst sıralardaki konumunu korumayı hedefliyor. Celta Vigo ise 6. sıradaki yerini güçlendirmek ve deplasmandan değerli bir sonuçla ayrılmak istiyor.

İki takımın puan tablosundaki konumu, Atl. Madrid - Celta Vigo maçını LaLiga 35. haftasının dikkat çeken karşılaşmalarından biri haline getiriyor. Sezonun son bölümüne girilirken alınacak her puan, sıralama açısından büyük önem taşıyor.

