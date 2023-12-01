Atlanta Hawks, Trae Young'ın 45 sayısıyla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks, Trae Young'ın üstün performansının yardımıyla San Antonio Spurs'ü 137-135 mağlup etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ekibi Atlanta Hawks, baştan sona çekişme içinde geçen mücadelenin ardından deplasmanda rakibini 2 sayı farkla yenerek sezonun 9. galibiyetine ulaştı.

Hawks'ta Young, 45 sayı, 14 asistlik performansıyla "double-double" yaparken, bu sezonki en skorer maçını çıkardı. Dejounte Murray 24 sayı ve 5 top çalma, Bogdan Bogdanovic 14 sayı, Saddiq Bey 13 sayı, Clint Capela 12 sayı ve 9 ribaunt, De'Andre Hunter 12 sayı ve 6 ribauntla oynadı.

Üst üste 13. mağlubiyetini alan Spurs'te Jeremy Sochan 33 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Devin Vassell 25 sayı, 4'er ribaunt ve asist, Keldon Johnson 22 sayı ve 11 ribaunt, Victor Wembanyama 21 sayı ve 12 ribaunt, 15 dakika süren alan milli oyuncu Cedi Osman ise 3 sayı, 2 asist, 1 ribauntla mücadele etti.