Atlantik hattında derin çatlak var

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönmesiyle birlikte ABD ile Avrupa arasındaki transatlantik ittifakta kriz eksik olmuyor. Trump’ın Grönland’ı istemesi, NATO’ya daha fazla para için bastırması ve Putin ile görüşmesi Avrupa’yı öfkelendirirken Münih’teyeni bir gerilime imza atıldı.

Onlarca ülke lideri ile silah ve savunma sektörünün temsilcilerini bir araya getiren Münih Güvenlik Konferansı’nda (MSC) konuşan ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Avrupa’nın karşı karşıya olduğu en büyük tehdidin Rusya ya da Çin değil, kıtanın kendi içinden geldiğini söyledi. “ABD’nin sizin için yapabileceği bir şey yok” diyen JD Vance, kıtanın kendi içindeki demokrasi ve ifade özgürlüğü sorunları olduğunu savundu.

AŞIRI SAĞA GÖZ KIRPTI

AB’nin ‘kendi seçmeninden korktuğunu’ söyleyen Vance, Avrupa’daki ifade özgürlüğünün azaldığını ve "Avrupa hükümetlerinin kendi halklarından korktuğunu" söyledi.

Romanya’da Rus yanlısı milliyetçi aday Călin Georgescu’nun kazandığı seçimin iptal edilmesi, İngiltere’de kürtaj karşıtı protestocunun yargılanması ve Almanya’da aşırı sağ ve sol popülist siyasetçilerin konferansa davet edilmemesi gibi örnekleri sıraladı. “Avrupa ile ilgili en büyük endişem dış tehditler değil” diyen Vance, “Korktuğum şey, Avrupa’nın temel değerlerinden geri adım atması” ifadesini kullandı.

İTTİFAKI YARALAYAN SÖZ

Avrupalı yetkililer, Vance’in sözlerini kabul edilemez ve küstahça buldu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz Vance’in aşırı sağcıları destekleyen mesajlarını eleştirdi, Almanya’nın kendi yolunu kendi çizeceğini söyledi.

Scholz, dün Münih’te yaptığı konuşmada, "Faşizm bir daha asla, ırkçılık bir daha asla, saldırgan savaş bir daha asla. Bu yüzdendir ki ülkemizdeki ezici bir çoğunluk suçlu Nasyonal Sosyalizm’i yücelten ya da haklı gösteren kim olursa olsun ona karşı çıkıyor" diyerek 1933-1945 yılları arasındaki Adolf Hitler dönemine işaret etti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD Başkan Yardımcısı’nın eleştirilerini “kabul edilemez” buldu, “Avrupa’daki durumu otokrasilerle kıyaslıyor. Bu kabul edilemez” ifadelerini kullandı. AB dış politika şefi Kaja Kallas da “Kendi iç meselelerimizle ilgilenebileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Alman Hristiyan Demokrat lider Friedrich Merz ise Trump yönetimini seçimlere açıkça müdahale etmekle suçladı.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) eş başkanı Alice Weidel ise, “Mükemmel konuşma!” diye yazdı. Vance, Weidel ile Cuma günü Münih’te bir araya gelmişti.

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SAVAŞ KARŞITI EYLEMLER

Silah ve savunma endüstrisinin temsilcilerini bir araya getiren Münih’teki zirve, savaş karşıtları tarafından protesto edildi. Önceki gün de ülke genelinde 130 bini aşkın iklim aktivisti 150’den fazla noktada #RechtAufZukunft sloganıyla alanlara çıktı. Eylemlerde 23 Şubat’taki federal seçimler öncesinde iklim krizine dair farkındalık yaratılmak istendi. Aşırı sağcı AfD’nin seçimden ikinci çıkması bekleniyor. Parti sık sık yeşil politikalara saldırıyor ve krizle mücadele için hiçbir şey yapılmamasını istiyor.