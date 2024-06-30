Atlantik kasırga sezonun ilk kasırgası Beryl oldu

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Atlantik Okyanusu’nda kategori 4 seviyesinde olan Beryl Kasırgası’nın Karayipler’e doğru ilerlediğini açıkladı.

Atlantik kasırga sezonun ilk kasırgası Beryl oldu. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Atlantik Okyanusu’nda kategori 4 seviyesinde olan Beryl Kasırgası’nın Karayipler’e doğru ilerlediğini açıkladı. Beryl Kasırgası’nın Barbados’un 565 kilometre doğu-güneydoğusunda yer aldığı ve rüzgar hızının 215 kilometre saatlik rüzgar hızına sahip olduğu ifade edildi.



Beryl’in karaya vurduğunda şiddetli yağış ve fırtına sonucu su seviyesini normal seviyesinin 2,74 metre üzerine kadar çıkarması bekleniyor.

1 Haziran’dan 30 Kasım’a kadar süren Atlantik kasırga sezonunda Beryl, NHC verilerine göre 8 Temmuz 2005’te kategori 4 olan Dennis Kasırgası’nı geçerek kayıtlara geçen en erken oluşan kategori 4 kasırga oldu.