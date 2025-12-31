Atlantik Okyanusu'nda tutulan 287 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'daki 287 kilogram ağırlığındaki orkinos balığı vatandaşların ilgisini çekti.

Atlantik Okyanusu'nda bir balıkçı teknesinin ağına takılan yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve 287 kilogram ağırlığında orkinos, Erzincanlı bir balıkçı tarafından tezgahına getirildi.

Balıkçı tezgahında sergilenen dev orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu.

Bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla balığın fotoğrafını çekti.

Kentte yaklaşık 15 yıldır balıkçılık yapan Çağdaş Şimşek, orkinos balığının Atlantik Okyanusu'nda tutulduğunu söyledi.

Balığı Samsun'dan getirerek Erzincan halkına sergilediklerini belirten Şimşek, siparişleri aldıkları orkinosun kilosunu 600 liradan satacaklarını anlattı.