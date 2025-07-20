Atlantis Sinema Günleri 21 Temmuz’da başlıyor

İrem İlyas

Konya’da yer alan Atlantis Kültür Sanat, dünya sinemasının en seçkin örneklerini seyircilerle buluşturmaya devam ediyor.

Bu yıl 7’ncisi düzenlenecek olan Atlantis Kültür Sanat Açık Hava Sinema Günleri’nde birçok yapım izleyiciyle buluşacak.

21 Temmuz–15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Konya’nın ilk ve tek açık hava sinema şöleninde Cannes, Berlin, Toronto, Sundance ve Annecy film festivallerinden ödüllü yapımlar seçkide yer alıyor.

Atlantis Kültür Sanat Açık Hava Amfi’de düzenlenecek olan etkinliğin açılış ve kapanış filmi ise Francis Ford Coppola’nın Oscar ödüllü ‘Baba’ (The Godfather) filmi.

Sanatseverler, filmler ve program hakkında detaylı bilgiye Atlantis Kültür Sanat’ın internet sitesi www.atlantiskultursanat.com adresinden ulaşabilir.