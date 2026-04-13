Atlas Çağlayan cinayetinde iddianame kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu

İstanbul'un Güngören ilçesi Merter Mahallesi'nde 14 Ocak'ta lise öğrencisi Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin iddianame kabul edildi. İlk duruşma 9 Haziran'da başlayacak.

  • 13.04.2026 13:45
  13.04.2026 13:45
  • Güncelleme: 13.04.2026 13:56
Kaynak: Haber Merkezi
Güngören'de 14 Ocak'ta çıkan kavgada Atlas Çağlayan'ı bıçakla öldüren E.Ç. hakkında iddianame düzenlendi.

NTV'nin aktardığına göre, olayla ilgili hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İlk duruşma 9 Haziran’da görülecek.

Katil zanlısı 15 yaşındaki E.Ç., hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılısı yasaya muhalefet etme", “Zincirleme şekilde silahla tehdit” suçlarından suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan, 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

