Atlas Çağlayan'ın ailesi adliyede ifade verdi

İstanbul Güngören'de öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın anne ve babası kasten adam öldürme ve tehditten suç duyurusunda bulunup ifade verdi.

Göğsünden bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesi ve babası Bakırköy Adalet Sarayı'na gitti. Aile Örgütlü Suçlar Bürosu'nda kasten öldürme ve tehditten suç duyurusunda bulundu.

Savcı, Atlas’ın anne, baba ve kardeşine yönelik olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen her iki soruşturma kapsamında Aile Mahkemesi’nden koruma tedbirleri talep etti.

Aile ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.