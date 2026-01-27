Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit soruşturmasında yeni gelişme

İstanbul’un Güngören ilçesinde 14 Ocak 2026’da öldürülen Atlas Çağlayan’ın ailesini mesajlar aracılığıyla tehdit ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit ettiği iddiasıyla 5 zanlının tutuklandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen Atlas Çağlayan'ın aile bireylerini, olay sonrasında telefon aracılığıyla gönderilen mesajlarla tehdit ettiği saptanan 5 şüphelinin tutuklandığı, 1 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında, F.K'nin (31) ise Şanlıurfa'da gözaltına alındığı kaydedildi.

14.01.2026 günü İstanbul ili Güngören ilçesinde öldürülen Atlas Çağlayan'ın aile bireylerini, olay tarihi sonrasında telefon aracılığında gönderilen mesajlarla tehdit ettiği tespit edilen beş şüpheli tutuklanmış olup, bir şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.… — Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı (@BakirkoyCBS) January 27, 2026

***

NE OLMUŞTU?

İstanbul Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın anne ve babası dün annesi ve babası Bakırköy Adalet Sarayı'na gitti. Aile Örgütlü Suçlar Bürosu'nda kasten öldürme ve tehditten suç duyurusunda bulunup ifade vermişti.

Aile başsavcı ile görüşmüştü. Savcı, Atlas’ın anne, baba ve kardeşine yönelik olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen her iki soruşturma kapsamında Aile Mahkemesi’nden koruma tedbirleri talep etmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında tespit edilen beş şüphelinin tutuklandığını, bir şüphelinin de hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını duyurmuştu.