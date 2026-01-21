Giriş / Abone Ol
Güngören’de Atlas Çağlayan’ın öldürülmesinin ardından ailesini hedef alan paylaşımlar yapan Adana ve Antalya’da gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı, 1’i adli kontrolle serbest bırakılırken dosyada tutuklu sayısı 5’e yükseldi.

Güncel
  • 21.01.2026 16:14
Kaynak: DHA
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 2 kişi tutuklandı

İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından ailesini tehdit ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı, 1’i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan ve anne Gülhan Ünlü'yü tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Öte yandan konuya ilişkin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarında Adana ve Antalya'da 3 kişi daha gözaltına alındı.

TUTUKLU SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece toplam tutuklu sayısı 5'e yükseldi. Antalya'da gözaltına alınan şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

