Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 2 kişi tutuklandı
Güngören’de Atlas Çağlayan’ın öldürülmesinin ardından ailesini hedef alan paylaşımlar yapan Adana ve Antalya’da gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı, 1’i adli kontrolle serbest bırakılırken dosyada tutuklu sayısı 5’e yükseldi.
Öte yandan konuya ilişkin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarında Adana ve Antalya'da 3 kişi daha gözaltına alındı.
TUTUKLU SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece toplam tutuklu sayısı 5'e yükseldi. Antalya'da gözaltına alınan şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.