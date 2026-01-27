Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüpheli tutuklandı

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından ailesini tehdit eden 1 şüpheli daha Şanlıurfa'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konuya ilişkin toplam tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta 14 Ocak'ta iki grup arasında ’yan bakma’ çıkan kavgada, E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan’ı (17) yaraladı. Ağır yaralanan Atlas hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. E.Ç. ise tutuklandı.

Cinayet sonrası Atlas Çağlayan'ın ailesini, telefonla gönderilen mesajlarla tehdit ettiği tespit edilen 5 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunun yürüttüğü bu soruşturma kapsamında, F.K (31) isimli bir şüpheli de Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli F.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.